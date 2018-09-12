Ярославль, 12 сентября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Кировский суд Ярославля 12 сентября отказал в удовлетворении иска об отмене разрешения на строительство жилого дома в историческом центре, рядом с усадьбой Сорокиных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

Ольга Мазанова Строительство около усадьбы Сорокиных

Иск был подан прокуратурой района. Недовольство строительством дома по Большой Октябрьской у дома 48б выразили жильцы окрестных домов и градозащитники. Они посчитали, что строительство нанесет ущерб памятнику федерального значения.

Прокуратура оспаривала разрешение на строительство на том основании, что не были проведены публичные слушания, так эта зона относится к общественно-деловой. Позиция мэрии Ярославля заключалась в том, что строительство ведется на территории памятника, где правила землепользования и застройки не действуют.

Суд встал на сторону мэрии города и застройщика. Строительство 4-этажного дома продолжится.