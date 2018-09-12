Кемерово, 12 сентября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В Кемерове прошли общественные обсуждения проекта рекультивации золошлакоотвала №1 Кемеровской ТЭЦ Сибирской генерирующей компании (СГК) и оценки его воздействия на окружающую среду. Как сообщает отдел по связям с общественностью СГК, открытые общественные обсуждения собрали представителей общественности, администрации Кемерова, Кировского района города, в котором расположена электростанция, научного сообщества.

Отдел по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Золошлаковые материалы Кемеровской ТЭЦ используют для рекультивации земель

Материалы оценки воздействия на окружающую среду работ при рекультивации земельного участка, выделенного под золоотвал №1 Кемеровской ТЭЦ, были представлены на обсуждения специализированной подрядной организацией, компанией «Сидиус». Первый золоотвал площадью 12 гектаров эксплуатировался Кемеровской ТЭЦ до 1976 года, после заполнения был осушен и законсервирован. За 42 года большая, северная, часть золоотвала заросла естественным образом — смешанным лесом. Рекультивировать необходимо его южную часть площадью 2,6 га.

Разработанный проект предполагает рекультивацию в два этапа. На первом, техническом, этапе будут выполнены планировочные работы. Для этого в качестве грунта планируется использовать золошлаковые материалы (ЗШМ), получаемые после сжигания угля на Кемеровской ТЭЦ. ЗШМ электростанции имеют все сертификаты, а технология получения ЗШМ — положительное заключение государственной экологической экспертизы, подтверждающее их безопасность и возможность применения для рекультивации.

На следующем, биологическом, этапе рекультивации в грунт будут внесены минеральные удобрения, посажены деревья и многолетние травы. В вынесенных на общественные обсуждения материалах дана оценка воздействия работ по рекультивации на окружающую природную среду. Так, на подземные и поверхностные воды, растительный и животный мир, атмосферный воздух проводимые мероприятия отрицательно не повлияют. После завершения биологического этапа рекультивации территория промышленного золоотвала превратится в зелёный массив.

В итоге общественные обсуждения по намечаемой Кемеровской ТЭЦ рекультивации земель золоотвала №1 в части воздействия на окружающую среду были признаны состоявшимися. Возражений со стороны присутствовавших на обсуждениях не поступило.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду рекультивации золоотвала №1 Кемеровской ТЭЦ будут направлены на государственную экологическую экспертизу.