Дамаск, 12 сентября, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике сообщил, что в сирийской провинции Идлиб боевики и ряд СМИ сняли девять инсценировок применения химического оружия, для того чтобы возложить вину за эти несуществующие атаки на сирийскую армию. Об этом сегодня, 12 сентября, передает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическая «атака». «Оскар» за постановку

По данным российских военных, в сирийской провинции Идлиб, на территории, контролируемой террористами, было отснято девять инсценировок химических атак. После съемок боевики из группировок «Белые каски» и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на совещании из девяти видеозаписей выбрали две, которые будут переданы в Организацию Объединённых Наций и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Остальные видеозаписи оставлены для публикации в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны Российской Федерации ещё в августе предупредило, что в Идлибе террористы при помощи британских спецслужб и частных военных компаний готовят инсценировки химических атак, для того чтобы обвинить сирийские правительственные силы в применении химического оружия против мирных жителей.

Эти обвинения должны дать повод США и их союзникам нанести массированный ракетный удар по Сирии.