Казань, 12 сентября, 2018, 16:59 — ИА Регнум. В Государственный совет Татарии до конца 2018 года может быть внесен законопроект, который запретит гражданам шуметь с 13:00 до 15:00. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по законности и правопорядку, член фракции «Единой России» Рафил Нугуманов.

Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Ремонтные работы в жилом доме

«Население просит изменить закон о тишине. Мы хотим добавить, что нельзя шуметь в дневное время. Особенно кормящие мамы просят», — цитирует депутата «Коммерсантъ».

Он пояснил, что днем шум производят стройки, «молодежь приходит после школы, алкоголики начинают днем пить». По словам главы комитета Шакира Ягудина, в основном ограничения коснутся тех, кто будет делать ремонт. В том, что в дневное время будут прекращаться строительные работы, глава комитета сомневается.

Нугуманов уточнил, что «тихий час» действует во многих регионах: в Москве, Московской области, Приморском крае, Архангельской и Новосибирской областях. Причем в Архангельске штраф можно получить и за лай или вой животного.

В то же время, детский омбудсмен в Татарии Гузель Удачина и глава фракции КПРФ в республиканском парламенте Артем Прокофьев отметили, что жалоб на шум в дневное время к ним не поступало. Прокофьев полагает, что «эта проблема — не самая актуальная в республике».

Законодательная инициатива соответствует «запретительной тенденции последних лет», считает политолог, профессор Казанского национального исследовательского технологического университета Сергей Сергеев. По его мнению, депутаты хотят доказать свою полезность, а бюджет при этом будет пополняться за счет штрафов.

ИА REGNUM напоминает, закон о тишине был принят в регионе 12 января 2010 года. Согласно документу, шуметь запрещено в рабочие дни в период с 22:00 до 6:00 и с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. Под запретом в эти периоды шум звуковоспроизводящих устройств (телевизоров, музыкальных центров), несвоевременное отключение звуковых сигналов на автосигнализации при неоднократном срабатывании, использование пиротехники, игра на музыкальных инструментах, свист, пение, крики, а также ремонт, строительные и погрузочно-разгрузочные работы.

Санкции за нарушение соответствующей статьи республиканского закона: для граждан — от 500 до 1 тыс. рублей штрафа, для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей и для юрлиц — от 20 до 50 тыс. рублей.

Летом 2017 года в преддверии проведения Кубка Конфедераций в закон «о тишине» внесли изменения, которые дают «право на шум» для культурно-массовых мероприятий от регионального уровня и выше. В состав таких мероприятий входят культурно-зрелищные, официальные физкультурные и спортивные события.

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