Москва, 12 сентября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Географическое расположение России и Японии, а также востребованность японских товаров на территории РФ создают условия для постоянного увеличения торгового оборота между двумя государствами. Об этом 12 сентября ИА REGNUM заявил директор по интермодальным операциям логистической компании «ДАКСЕР» Роман Ипатов, комментируя слова старшего директора японского исследовательского института Номура Хисао Накадзимы, высказавшегося об экономической важности Транссибирской железнодорожной магистрали.

Strana.ru Транссибирской магистраль

«В списке внешнеторговых партнёров России Япония на сегодняшний день находится на почётном девятом месте, — сказал Ипатов. — Наиболее часто из Японии импортируются различное электронное оборудование и транспорт. Из России в основном экспортируются нефтепродукты, нефть, зола, руды».

Торговый оборот между двумя странами в будущем, как считает Ипатов, будет продолжать расти, и причина этого кроется не только в их удобном географическом расположении, но и в востребованности японских товаров на территории России.

«Грузоперевозки по Транссибирской магистрали будут востребованы, так как такая доставка занимает значительно меньше времени по сравнению с морскими перевозками и является более дешёвой по сравнению с авиаперевозками, — уточнил эксперт. — В целом грузоперевозки ускоренными маршрутными контейнерными поездами являются хорошо организованной, освоенной и прогнозируемой по срокам доставки услугой».

Также он подчеркнул, что количество отправок по Транссибирской магистрали растёт с каждым годом, что говорит о том, что маршрут полностью удовлетворяет потребности грузовладельцев.

Напомним, как сообщалось ранее, старший управляющий директор японского исследовательского института Номура Хисао Накадзима, выступая 11 сентября в рамках Восточного экономического форума, отметил огромную важность Транссиба как инструмента для выхода РФ на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, он призвал с большим вниманием относиться к мнению и запросам клиентов Транссиба — это очень поможет в его развитии.

Отметил важность этой транспортной артерии и президент японской компании Toyo Trans Исао Такахаси, назвавший три фактора, которые могут существенно улучшить привлекательность Транссиба. Это скорость, безопасность и стабильность перевозок.