Москва, 12 сентября, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Россия и Китай сделают совместные военные учения регулярными, заявил 12 сентября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Mil.ru Совместные российско-китайские учения

Об этом глава российского военного ведомства сообщил после проверки российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне «Цугол», совершенной вместе с министром обороны КНР Вэем Фэнхэ.

При этом китайский министр обороны подчеркнул важность российско-китайского военного сотрудничества как на стратегическом, так и на оперативном уровнях.

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Напомним, уже сейчас китайские военные участвуют в одном из эпизодов российских крупномасштабных манёвров «Восток-2018».

Как сообщало ИА REGNUM, в начавшихся накануне в России стратегических военных учениях «Восток-2018» задействовано порядка 300 тыс. российских военнослужащих из соединений Восточного и Центрального округов, Тихоокеанского и Северного флотов, Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил.