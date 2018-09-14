Орел, 14 сентября, 2018, 03:18 — ИА Регнум. Уверенная победа врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова (КПРФ) на прошедших выборах показала самую высокую поддержку по России. Почему массово явившись на выборы, жители Орловской области поддержали этого кандидата, пишет редактор ИА REGNUM Зоя Емельянова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Клычков

Пример Андрея Клычкова показывает, что активная деятельность, продвижение проектов по подъему экономики области и, самое главное, достижение значимых результатов сыграли свою роль в поддержке, оказанной населением. Особенно важными начинания Клычкова стали на фоне экономической депрессии, в которой долгое время пребывал регион.

В область пошли инвестиции, были созданы новые рабочие места, в ближайших планах — строительство новых заводов по переработке сельхозпродукции. Также не были упущены вопросы, связанные с ЖКХ и благоустройством. Люди видят своими глазами результаты, и поэтому очередной выданный власти кредит не удивителен.

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