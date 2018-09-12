Москва, 12 сентября, 2018, 17:06 — ИА Регнум. На сегодняшний день Транссибирская магистраль остается очень популярной, и данная тенденция в будущем только продолжит расти. Об этом 12 сентября ИА REGNUM заявил заместитель директора операционного управления по железнодорожным перевозкам группы компаний AsstrA Андрей Сулла, комментируя слова старшего управляющего директора японского исследовательского института Номура Хисао Накадзимы, заявившего о том, что развитие перевозок по Транссибирской железнодорожной магистрали поможет России открыть новое окно в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

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«Сегодня Транссибирская магистраль популярна, и данная тенденция будет только расти, однако трасса требует модернизации инфраструктуры и увеличения пропускной способности для обеспечения соблюдения сроков доставки, — сказал Сулла. — Особенно востребован Транссиб для грузоперевозок, которые идут из портов Восточный и Владивосток, куда грузы прибывают морским транспортом. Основная часть отправок идет до Екатеринбурга и Москвы. Также мы видим, что появляется интерес к перевозкам в Белоруссию».

Кроме того, эксперт отметил, что, поскольку Япония — островное государство, более традиционными являются перевозки морем, хотя в последнее время активно развиваются и железнодорожные перевозки через порты Дальнего Востока.

«Железные дороги помогают значительно сократить время доставки, — сказал Сулла. — Основной объём доставок из Японии приходится на СНГ и Европу».

В свою очередь, руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic Дмитрий Суховерша заявил, что, например, компания FESCO уже с июня активно доставляет контейнеры из Японии поездами в Москву с сохранением транзитного времени около 15 дней.

«Срок перевозки по маршруту через Суэцкий канал составляет 50 дней, однако стоимость доставки морем остаётся наиболее низкой», — уточнил он.

Напомним, как сообщалось ранее, старший управляющий директор японского исследовательского института Номура Хисао Накадзима, выступая 11 сентября на панельной дискуссии «Партнерство Россия — Япония: реализация евро-азиатского транзитного потенциала», заявил, что развитие перевозок по Транссибирской железнодорожной магистрали поможет России открыть новое окно в АТР.

Кроме того, он уточнил, что для улучшения качества перевозок по Транссибу в первую очередь необходимо вести тесный диалог с отправителями и непосредственными пользователями этой железнодорожной линии.