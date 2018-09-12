Калуга, 12 сентября, 2018, 14:38 — ИА Регнум. 12 сентября глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов совместно с исполняющим обязанности директора Фонда капитального ремонта Калужской области Сергеем Головановым, представителями управления городского хозяйства и подрядчиками проверил ход капитального ремонта домов №92б и №76 по улице Кирова.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги проверил ход капитального ремонта домов

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, В доме №92б ведётся ремонт кровли, качеством работ жители и специалисты довольны, приняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить протечек в случае дождей. Основной объём работ планируется завершить к 20 сентября, приёмка дома запланирована на 24 сентября 2018 года.

«Дом № 92б был построен в 1959 году и давно требовал капитального ремонта, — отметил Александр Иванов, — в этом году было решено сосредоточиться на решении основной проблемы — ремонте кровли, в дальнейшем необходимо будет провести ремонт фасада, отремонтировать подвал и заменить инженерные коммуникации».

В доме №76 в рамках капремонта были запланированы работы по ремонту кровли и вентиляции. Дом был построен в начале 60-х годов и с тех пор ни разу капитального не ремонтировался, несколько лет назад за счёт средств Фонда капитального ремонта была произведена замена всех лифтов в доме. На сегодняшний день полностью отремонтирована кровля, восстановлены разрушенные вентиляционные шахты, ведётся работа по восстановлению парапетов. Выполнена гидроизоляция крыши, предусмотрен необходимый уклон поверхности и слив воды через водостоки. Завершить ремонт подрядчик планирует до 24 сентября 2018 года.

«Подрядная организация ответственно подошла к проведению ремонта, полностью соблюдая график, — подчеркнул Александр Иванов, — всего в этом году Фондом капитального ремонта в Калуге будут выполнены работы по ремонту 205 многоквартирных домов на сумму порядка миллиарда рублей. Основными видами работ будет ремонт кровли, фасадов, замена коммуникаций и лифтов. Будет установлено 200 новых лифтов в 66 многоквартирных домах. На сегодняшний день из 205 домов полностью приняты комиссиями 124 дома».

Также глава городского самоуправления Калуги осмотрел двор дома № 25а по улице Кирова. Жители обеспокоены постоянными разрытиями, которые проводит «Калугатеплосеть» во дворе и на прилегающих территориях.

«Специалисты Теплосети пытаются найти утечку, но это весьма сложная задача, ведь в центральной части города расположена очень густая сеть инженерных коммуникаций, — сообщил Александр Иванов, — к сожалению сети отопления и водоснабжения сильно изношены, что и приводит к частым разрытиям. Неприятно это и в связи с тем, что двор Кирова 25а был недавно отремонтирован и жители новым асфальтом были очень довольны. Представители Теплосети заверили меня, что после завершения аварийных работ асфальтовое покрытие будет восстановлено в надлежащем виде».