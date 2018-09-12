Рим, 12 сентября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Принятые Европарламентом поправки в европейское законодательство об авторском праве — это «введение цензуры в интернете», написал на своей странице в Facebook в среду, 12 сентября, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проверено цензурой

Утвержденный Европарламентом проект поправок обязывает онлайн-платформы и социальные сети проверять все публикуемые пользователями материалы на предмет нарушения авторских прав. Площадки, где пользователи размещают контент, должны выплачивать компенсацию правообладателям за использование произведений или их фрагментов, в том числе и новостей. После Европарламента проект поправок должен быть также утвержден Европейским Советом.

Введение механизма предварительной проверки публикуемого контента является легализацией превентивной цензуры, отметил Ди Майо. Интернет должен оставаться свободным, правительство Италии сделает все возможное, чтобы ограничить действие принятых «оруэлловских» поправок внутри своей страны.

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Тремя месяцами ранее Европарламент отклонил данный проект поправок, но у лоббистов было достаточно времени, чтобы «поработать» с депутатами, заявил вице-премьер. Он выразил уверенность, что после выборов в Европарламент в мае 2019 года все политические силы, принявшие это решение, будут «выметены» из парламента.