Челябинск, 12 сентября, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Техническая рекультивация свалки в Челябинске будет завершена летом 2020 года. Об этом журналистам заявил глава областного минприроды Сергей Лихачёв.

Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия На свалке

Впереди несколько этапов рекультивации, отметил министр. И выразил уверенность в том, что к назначенному сроку её удастся завершить.

При этом проекта рекультивации пока нет. Идёт его разработка.

Напомним, свалка окончательно была закрыта 11 сентября. Мусор свозят на три альтернативные площадки. В планах построить полигон под селом Чишма, куда затем и будут свозить отходы их Челябинска.