Ярославль, 12 сентября, 2018, 16:36 — ИА Регнум. 13 сентября в Ярославле состоит собрание членов регионального отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ», на которой будет поставлен вопрос о переизбрании председателя отделения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в организации.

City-yaroslavl.ru Сергей Выржиковский

Смена руководства станет итогом конфликта действующего председателя Сергея Выржиковского и бывшего председателя, а сейчас уполномоченного по правам предпринимателей Альфира Бакирова, о котором сообщало ИА REGNUM.

На пост председателя планируется выдвинуть генерального директора ЗАО «Ангстрем-ИП» Евгения Завитухина. Сергей Выржиковский считает собрание нелегитимным. По словам Выржиковского, за его смену выступает не только Альфир Бакиров, но и председатель муниципалитета Артур Ефремов, также ранее возглавлявший общественную организацию.

Собрание инициировали члены совета, членство которых в организации приостановлено за неуплату членских взносов. Для меня непонятно, почему два чиновника вмешиваются в работу общественной организации и хотят выстроить ее под себя. Общественные организации должны быть вне политики. Думаю, я слишком независимый, неудобный, и поэтому они хотят меня убрать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Выржиковский.

Выржиковский добавил, что не держится за кресло и примет любое решение членов организации. Сам он на собрании присутствовать не намерен.