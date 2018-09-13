Абакан, 14 сентября, 2018, 02:07 — ИА Регнум. В отличие от многих сибирских регионов, где оппозиция на прошедших выборах повела себя достаточно безынициативно, выборы в Хакасии показали острую борьбу. О том, почему молодому кандидату от КПРФ удалось выйти во второй тур, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Зимин

Выдвижение в Хакасии кандидата от КПРФ Валентина Коновалова оказалось выигрышным ходом. Теперь, судя по реакции в соцсетях, КПРФ в других регионах — там, где представители этой партии отказались от борьбы, — кусает локти. Кроме решительности, 30-летнему Коновалову помогло и то, что руководящий Хакасией Виктор Зимин за 10 лет сумел накопить достаточно громких скандалов, связанных с деятельностью своего окружения. К примеру, за мошенничество был снят с должности в 2016 году руководитель администрации Владимир Бызов, и это только одно из череды громких дел.

Умение Зимина общаться с избирателями также оставляло желать лучшего: на всю страну прогремело его обращение к депрессивным поселениям Хакасии, когда он прямо назвал жителей экономически неэффективных районов паразитами. На таком фоне протестные настроения, хотя и не выливались в массовые митинги, очевидно держались на высоком уровне, что и повлекло за собой второй тур. Более чем на 12% голосов его обошел Коновалов, и результат второго тура, который должен состояться в конце сентября, для Зимина находится под большим вопросом.

Читайте подробности: Выборы в Хакасии: Зимин проиграл собственному антирейтингу

Также читайте другие статьи Татьяны Иващенко по региональной тематике.