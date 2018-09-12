Калуга, 12 сентября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. С 11 по 13 сентября в Калуге с рабочей поездкой находится уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, 12 сентября в Калуге состоялись мероприятия, приуроченные к 15-летию создания института уполномоченного по правам человека в Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге российские омбудсмены обсудили вопросы защиты прав человека

В мероприятиях приняли участие уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, губернатор области Анатолий Артамонов, главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, представитель от Калужской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Александров, председатель регионального Законодательного собрания Виктор Бабурин, члены областного правительства, уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников, а также более двадцати уполномоченных по правам человека из российских регионов, представители органов государственной власти, общественных организаций, научного сообщества.

В первой половине дня состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы соблюдения и защиты прав человека и успешные региональные практики».

Открывая встречу, калужский омбудсмен Юрий Зельников подчеркнул значимость института уполномоченного по правам человека в защите интересов, прав и свобод граждан. Он напомнил об оценке, которую дал данному государственному органу президент России Владимир Путин. По его мнению, институт омбудсменов «состоялся и укрепился в нашей стране, он востребован обществом».

Выступая на конференции, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отметила большой вклад своих коллег в решение самых сложных вопросов, касающихся защиты прав и свобод граждан. По ее словам, за 25 лет существования в России института уполномоченного по правам человека, количество обращений людей за помощью к его специалистам увеличилось в 40 раз. Это, по мнению российского омбудсмена, говорит о высоком уровне доверия населения.

Говоря об успехах калужских коллег, Татьяна Москалькова отметила их стремление к внедрению современных практик, в первую очередь, успешный опыт по организации правового просвещения населения. Она поблагодарила аппарат уполномоченного по правам человека в Калужской области за самоотверженный труд, выразив надежду, что опытные коллеги сделают все возможное для того, чтобы «вырастить новое поколение государственных правозащитников».

В ходе конференции Татьяна Москалькова рассказала о новых формах работы с обращениями граждан и о первоочередных задачах, стоящих перед службой. В этот же день, 12 сентября в Калуге прошло расширенное заседание координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, входящих в Центральный федеральный округ.

На совещании, шла речь о реализации прав граждан на освобождение от отбытия наказания в связи с болезнью в учреждениях уголовно-исполнительной системы.