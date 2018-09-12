США пугают «российским вмешательством» Македонию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Япония предложила говорить с Северной Кореей «на равных»;
- В США боятся вмешательства России в референдум в Македонии;
- Армения может получить от России новый военный кредит;
- Больше всего мусора — в Сибирском федеральном округе;
- В Прикамье сиротам предложили вселиться в опасный дом.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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