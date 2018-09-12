Владивосток, 12 сентября, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Строительство транзитного коридора контейнерных перевозок, соединяющего Китай и Россию, имеет серьезные перспективы, привлекающие заинтересованность российского бизнеса, заявил 12 сентября генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев на Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Если в целом говорить про контейнерные перевозки, на сегодняшний день заметен достаточно динамичный рост объемов. При этом основная составляющая этого прироста приходится на транзитные перевозки.

Так, в последнее время компания активно развивает маршрут через Монголию, превращая его в качественное, сервисное направление, заявил Сараев. При этом есть и проблемы этого пути, которые вполне ясны, а также есть определенные их решения, отметил он.

«Мы вкладываемся, в том числе в территорию Монголии, там создано дочернее общество, которое помогает нам развивать этот коридор», — заявил глава «ТрансКонтейнера».

"Сегодня много было уделено времени вопросу и идее «один пояс — один путь», при такой массовой поддержке это направление может оказаться самым востребованным, самым привлекательным», — считает Сараев, добавив, что в этом направлении его компания тоже участвует.

Напомним, что заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Марина Дедюшко также заявила, выступая на ВЭФ, что российские транспортные коридоры востребованы в мире и поддерживаются правительствами целого ряда стран.