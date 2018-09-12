Днепропетровск, Украина, 12 сентября, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Скорые безжалостные расправы и причинение встречного ущерба способны остановить беззаконие на Украине, считает мэр Днепропетровска (ныне переименован в Днепр) Борис Филатов. Об этом чиновник заявил 12 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

Филатов рассказал о том, как он помог боевику АТО, воевавшему с жителями Донецка, отстоять своё жильё от посягательства бандитов:

«Ещё позавчера бандиты хотели отнять у Васи дом. Сделали фальшивые документы, получили «решение суда» и пытались Васю выселить. А уже сегодня силовики мэрии в ответ выкинули заезжих квартирантов уже из их жилья на улицу. На каком основании? А на таком».

Мэр крупного украинского города отметил, что только скорые и безжалостные расправы остановят вал «беспредела» в стране.

«Только скорые расправы и безжалостное причинение встречного ущерба. Точка. И не верьте соплежуям. Добро должно быть с кулаками», — подытожил Филатов.

Напомним, по мнению экспертов, близких к правоохранительным органам Украины, начиная с Майдана, страну захлестнула волна криминала. Уровень преступности на Украине значительно превышает показатели «бандитских» 90-х годов XX века.

Характерно, что криминальным мышлением обладают не только участники переворота и «герои АТО», но и представители постмайданной украинской власти.

Читайте также: Военнослужащий ВСУ: Воевавшие в Донбассе солдаты часто идут в криминал