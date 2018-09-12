Рим, 12 сентября, 2018, 16:07 — ИА Регнум. До конца сентября 2018 года правительство и парламент Италии рассмотрят два проекта декретов, посвященных безопасности и миграции, заявил в среду, 12 сентября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает Quotidiano.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Расходы на каждого мигранта будут снижены с 35 до 15 или даже 10 евро в день, добавил вице-премьер.

За счет одновременного сокращения численности прибывающих в Италию нелегальных мигрантов расходы страны должны сократиться в несколько раз.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в шесть раз. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.