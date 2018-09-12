Вашингтон, 12 сентября, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Президентская политика разлучения семей — это гуманитарная катастрофа, порожденная собственным творением нынешней администрации, считает сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин. В своем твиттере сенатор комментирует историю, которую приводит издание Chicago Sun-Times, обсуждающее слова Мика Малвени (директора бюджета) — он заявил, что Дональда Трампа многие ненавидят, но они же довольны происходящим в стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Колодки. Дональд Трамп

В качестве примера «происходящего» издание приводит историю 12-летнего Эрика и 11-летней Мэй:

«Оба ребенка были разлучены со своими родителями несколько месяцев назад, благодаря бессердечной иммиграционной политике разделения семьи администрации Трампа, и оба плакали по ночам.

Эрик живет в приюте в Чикаго, где ему дали по крайней мере три лекарства, чтобы контролировать депрессию и гнев. Этим летом Мэй тоже жила в приюте в Чикаго, а теперь живет с родственниками во Флориде, где она молится за освобождение своей матери из Техасского центра содержания под стражей.

В целом администрация Трампа в этом году забрала более 2600 детей от их родителей, и около 400 из этих девочек и мальчиков остаются отделенными от своих семей. Администрация Трампа не смогла уложиться в установленный судом срок 26 июля, чтобы воссоединить все семьи».

Сенатор Дурбин обращается к ценностям нации:

«Сотни детей по-прежнему отделены от своих семей. Это бессердечно и противоречит нашим ценностям как доброй и заботливой нации. И никто не был привлечен к ответственности».

Ранее группа американских сенаторов заявила, что недопуск беженцев в США не только аморален, но и должен быть незаконным — в соответствии с действующим внутренним законодательством и нормами международного права, включая закон «Об иммиграции и гражданстве» и Конвенцию ООН «О статусе беженцев».