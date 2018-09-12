Приштина, Сербия, 12 сентября, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что руководство отделившегося от Сербии края не считает возможным обсуждать с Белградом пересмотр действующей административной границы, которую в Приштине расматривают как государственную.

Krzysztof Dudzik Граница Косово и Сербии

«Конституция обязывает меня защищать нашу территорию и границы», — приводит его слова «Радио и телевидение Косово».

По мнению Харадиная, когда речь заходит о границах, «нет гарантий относительно того, чем этот разговор может окончиться». «После всех трагедий Косово не может позволить себе подобную роскошь», — заявил он.

Напомним, в августе президент Сербии Александр Вучич заявил о своей поддержке идеи об урегулировании косовского вопроса путём разграничения территории края на сербскую и албанскую части. Инициативу также поддержали руководители десяти муниципалитетов Косово с сербским населением, подписав соответствующее обращение к главе республики.

В то же время президент Косово Хашим Тачи заявил, что считает возможной только такую корректировку границы, при которой под контроль Приштины перейдут три соседних сербских муниципалитета — населённые преимущественно албанцами Прешево и Буяновац, а также Медведжа, где проживает албанское меньшинство.

Ожидалось, что данный вопрос станет предметом обсуждения на встрече Вучича и Тачи в Брюсселе, однако запланированных на 7 сентября переговоров не состоялось. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини провела в этот день отдельные встречи с президентом Сербии и главой Косово.

9 сентября Александр Вучич во время визита в Косовску-Митровицу заявил, что никакого проекта соглашения по Косово нет и стороны «даже близко не подошли» ко взаимоприемлемому решению. Президент Сербии не исключил, что на поиск компромисса может уйти ещё десятилетие.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич тем временем не исключила, что договоренности между Белградом и Приштиной не будет достигнуто в 2019 году, как это предусмотрено стратегией Евросоюза по Западным Балканам. Она дала понять, что в Брюсселе готовы к такому развитию событий и не будут считать это провалом своего посредничества в переговорах по Косово.