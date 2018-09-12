Москва, 12 сентября, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Подписание мирного договора между Россией и Японией станет достойным ответом на санкционную политику Запада. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«Если подписание произойдет до конца года, как предлагает президент РФ, это станет достойным ответом на противоправную санкционную политику стран G7», — отметил Слуцкий.

Парламентарий считает отсутствие мирного договора между странами анахронизмом.

«Наши страны давно не находятся в состоянии войны или вражды. У нас развиваются отношения, сформирована обширная двусторонняя договорная база. В то же время с политической точки зрения мирный договор позволит еще больше продвинуть российско-японское сотрудничество», — указал он.

В рамках ВЭФ российский президент Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией без предварительных условий.