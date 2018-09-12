Киев, 12 сентября, 2018, 15:46 — ИА Регнум. В 2019 году правительство Украины выделит 56 млрд гривен (139,5 млрд рублей) на ремонт дорог, заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман, сообщает 12 сентября УНИАН.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

По его словам, финансирование ремонта дорог в 2019 году будет увеличено на 19%. Гройсман добавил, что правительство будет направлять в правоохранительные органы требования начать уголовные дела против тех компаний, которые некачественно ремонтируют дороги.

Напомним, в 2018 году на ремонт дорог на Украине было выделено 47 млрд гривен (117 млрд рублей). В 2017 году «Укравтодор» отремонтировал порядка 2,1 тыс. км дорог, а в 2018 году правительство обещало отремонтировать в два раза больше.