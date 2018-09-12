Москва, 12 сентября, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы начнут пленарное заседание 13 сентября с рассмотрения законопроекта о введении уголовной ответственности для работодателей за необоснованное увольнение и отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста, который внёс на рассмотрение депутатов президент РФ Владимир Путин. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«Завтра заседание начнётся с рассмотрения внесенного президентом законопроекта о поправках в уголовный кодекс. Поправки связаны с введением наказания работодателям за необоснованное увольнение и неприем на работу граждан предпенсионного возраста. Это основной вопрос завтрашней повестки», — заявил Жуков.

В частности, по предложению президента, за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение граждан из-за достижения ими предпенсионного возраста работодатель должен уплатить штраф в размере до 200 тыс. рублей или получить наказание в виде обязательных работ в течение 360 часов. Законопроект также устанавливает, что под предпенсионным возрастом следует понимать пять лет до назначения лицу страховой пенсии по старости.