Москва, 12 сентября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Сегодня, 12 сентября, выйдут данные от минэнерго США, а также отчет ОПЕК. Сделанные заявления, а также статистика сегодня вполне еще могут повлиять на ход торгов на нефтяном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«11 сентября был опубликован прогноз по запасам сырой нефти от Американского института нефти США. Данные вышли хорошие, согласно API, запасы резко сократились. В свою очередь, Управление энергетической информации (EIA) отметило, что добыча нефти в США будет расти более медленными темпами в 2019 году, чем предполагалось ранее, что также поддержало нефтяные котировки», — пояснил эксперт.

Отдельно также стоит выделить заявление министра энергетики РФ Александра Новака, сделанное накануне. Он сказал, что ОПЕК+ может подписать новое соглашение о долгосрочном сотрудничестве в начале декабря 2018 года.

«Технически котировки 12 сентября могут обновить локальный максимальный экстремум на уровне $79,72 за баррель от 4 сентября. Если котировки уйдут выше этой отметки, то рост вполне может продолжиться к годовому максимуму $80,50. Учитывая текущие факторы, вероятность реализации этого сценария очень высока», — считает Капустянский.

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