Сочи, Краснодарский край, 12 сентября, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Грозный на празднование 200-летия города, сообщает 12 сентября РИА Новости.

Government.ru Рамзан Кадыров и Дмитрий Медведев

Глава региона напомнил премьеру, в каком состоянии власти Чечни получили Грозный и что уже сделано на сегодняшний день.

«Очень приглашаем. Вы лично участвовали в восстановлении нашего города», — сказал Кадыров на встрече с Медведевым в Горках.

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В свою очередь премьер поблагодарил главу региону за приглашение и пообещал посмотреть свой график.

Напомним, 200-летие города Грозного будет отмечаться 5 октября 2018 года. Празднование будет проходить на государственном уровне. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Организацию торжеств курирует лично глава Чечни.

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