Санкт-Петербург, 12 сентября, 2018, 16:10 — ИА Регнум. В среду, 12 сентября, в Санкт-Петербурге широко и торжественно отметили 294-ю годовщину перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, одного из небесных покровителей города.

Дарья Драй ИА REGNUM Крест

Дарья Драй ИА REGNUM День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

Этот церковный праздник ежегодно отмечается в память о том, что в 1724 году, в годовщину Ништадтского мира, желая увековечить победу России в Северной войне, император Петр I приказал перенести в Петербург из Владимира мощи святого князя, известного в том числе своей победой над шведами в Невской битве.

Дарья Драй ИА REGNUM День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход по Невскому проспекту в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный крестный ход по Невскому проспекту

Со времен Екатерины II до 1917 года в этот день проходил крестный ход от Исаакиевского собора до Александро-Невской лавры. Традиция крестного хода была возобновлена во время празднования 300-летия Александро-Невской лавры в 2013 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Милонов во главе Крестного хода

Дарья Драй ИА REGNUM Казанская икона Божией Матери

Торжества начались в 9 часов утра с Божественной литургии в Казанском кафедральном соборе. Ее возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, которому сослужили епископы петербургской епархии, а также клирики храма и другие священнослужители. В Казанский собор пришли полпред президента РФ в СЗФО Александр Беглов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, депутат Госдумы Виталий Милонов, другие представители органов власти.

Дарья Драй ИА REGNUM Депутат Госдумы Виталий Милонов

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (слева) и руководство города

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный крестный ход по Невскому проспекту

Праздник в этом году был отмечен особым событием: в Казанский собор доставили из Греции ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского, одного из почитаемых в православии святых. Таким образом, по словам митрополита Варсонофия, святитель духовно присутствовал на петербургских торжествах.

Дарья Драй ИА REGNUM Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского с острова Корфу (Греция)

Также перед началом крестного хода прошла божественная литургия и в конечной точке маршрута крестного хода, в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничная Божественная литургия в Казанском кафедральном соборе

После окончания службы в Казанском соборе крестный ход вышел на Невский проспект. Во главе шествия несли ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского и Казанскую икону Божией Матери. Вслед за ними шли руководители Санкт-Петербургской епархии РПЦ, чиновники и депутаты, представители церковных приходов города, области и других регионов России, члены общественных организаций, православных братств, учащиеся духовных школ, простые горожане — десятки тысяч человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный крестный ход по Невскому проспекту

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане участвуют в крестном ходе по Невскому проспекту

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане с портретами семьи Романовых

Процессия растянулась на несколько кварталов, Невский проспект заранее был закрыт для движения транспорта.

Крестный ход к полудню добрался до площади Александра Невского, куда вынесли ковчег с мощами Александра Невского. Здесь же был отслужен благодарственный молебен святому благоверному князю, являющемуся небесным покровителем города на Неве.

«Князь любил народ, рискуя жизнью, защищал его от врагов внутренних и внешних. Он был отважным и вместе с тем мудрым человеком, — отметил митрополит Варсонофий. — Святой Александр был также человеком Божией правды. Он прекрасно понимал, что сила без правды — это слабость, это зло <…> Он отвергал право сильного как способ возвыситься над другими».

Дарья Драй ИА REGNUM Игорь Албин, Вячеслав Макаров и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

По словам выступившего перед собравшимися губернатора Георгия Полтавченко, «в тяжелые времена благодаря мудрости, храбрости, светлому разуму Александра Невского России удалось сохранить государственность и духовную национальную идентичность; его жизнь стала примером для наших соотечественников на многие века».

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров отметил, что крестный ход — «это не просто дань духовным традициям, это обращение к нашим истокам, к тысячелетней истории России», и призвал «сделать всё, чтобы наш город стал самым великим православным городом планеты Земля».

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Милонов на крестном ходе

К памятнику Александру Невскому легли цветы, на одноименной площади состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны — кавалеров ордена Александра Невского. Затем по площади прошли рота почетного караула и курсанты военных училищ. Праздник завершился гулянmями в Митрополичьем саду Александро-Невской лавры.

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход по Невскому проспекту в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

Добавим, что почитаемая верующими десница святителя Спиридона Тримифунтского будет пребывать в Петербурге по 14 сентября. Святыня будет представлена для поклонения в Казанском храме Воскресенского Новодевичьего монастыря, который в эти дни будет открыт с 06:00 до 22:00.