Париж, 12 сентября, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Евросоюз (ЕС) превратился в исправительное учреждение, заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, комментируя в эфире радиостанции RTL голосование в Европейском парламенте по принятию резолюции против Венгрии 12 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капут

«Европейский союз превратился в исправительное учреждение. Он атакует демократию, нападает на выраженную волю венгерских избирателей, которые очень широко поддержали Виктора Орбана. Мы поддерживаем свободу народов самостоятельно принимать решения!» — сказал Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, Брюссель обвиняет Венгрию в нарушении основополагающих европейских ценностей, которые проявляются в нежелании Будапешта разделять миграционную политику ЕС. 12 сентября в Европарламенте проходит голосование о принятии резолюции, которая позволит лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС.