Москва, 12 сентября, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Новые пешеходные мостики сооружены в Москве в пойме реки Битца. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Enormousrat Река Битца

Всего заменены четыре моста. Они сделаны из металла в виде арок, снабжены поручнями и замощены террасной доской.

Каждый из мостиков длиной более 12 м и шириной около 3 м позволит полюбоваться живописным видом. В парке в районе Северное Бутово находятся Верхний и Малый Качаловские пруды и река Битца.

В настоящее время парк благоустраивают. Так, после реконструкции главная входная группа станет овальным павильоном, где будут находиться служебные помещения.

Читайте также: В Москве в парке появится аллея зонтов