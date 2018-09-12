Архангельск, 12 сентября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Изменение пенсионного законодательства — шаг своевременный и нужный, поскольку на сегодняшний день число пенсионеров существенно выше, чем количество работающих граждан. Для исполнения всех социальных обязательств государство необходимо решать вопросы, в том числе и по увеличению пенсионного возраста, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области Наталья Ясько.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Такие вопросы с кондачка не решаются»

«При этом стоит оставить льготы некоторым категориям граждан, в частности, жителям Крайнего Севера. Работа в тяжелых северных условиях имеет свои особенности и имеет определенное воздействие на организм человека. Поэтому вопрос об изменение пенсионного возраста на Севере и сохранение льгот надо решать с медицинским сообществом, которое могло бы отразить динамику и факторы, влияющие на здоровье жителей Крайнего Севера и на сохранение активного трудоспособного долголетия», — пояснила глава ТФОМ.

По ее мнению, сохранять льготы в северных территориях целесообразно, но с учетом мнений медиков и с научной подоплёкой. Подход к повышению на этих территориях должен быть дифференцированным с учетом отраслей, в которых человек работает.

«В целом реформу проводить необходимо. Если не предпринимать никаких действий, то выполнить социальные обязательства, определенные в Конституции РФ, станет очень сложно. Все факторы экономического развития указывают, что повышение пенсионного возраста — это своевременно и правильно. Акценты, расставленные в выступлении президента РФ Владимира Путина, достаточно объективно отражают реальность», — высказала свое мнение Ясько.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»