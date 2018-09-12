Ярославль, 12 сентября, 2018, 14:42 — ИА Регнум. В Ярославле комиссия муниципалитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству поддержала инициативу по снижению платы за вывоз мусора для тех жителей, которые готовы заняться его раздельным сбором. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Против московского мусора» Контейнер для раздельного сбора

С предложением организовать взаимодействие с ООО «Хартия» по установлению дифференцированного тарифа для собственников помещений многоквартирных домов, которые организовали раздельный сбор мусора, выступил депутат Олег Ненилин.

«Но поскольку тариф устанавливает правительство, это все же, наверное, касается его. Речь идет о том, что если на придомовых территориях устанавливается раздельный сбор мусора, собственники имеют право получить льготную ставку по услуге «вывоз мусора». Сейчас она составляет 73 рубля 94 копейки с человека», — пояснил Олег Ненилин.

Председатель комиссии Вадим Канашкин попросил пояснить — как физически это будет происходить, каков механизм предоставления такой льготы? Тем более что раздельным сбором мусора должен заниматься региональный оператор, устанавливая соответствующие контейнеры.

«С этим никто не спорит, вопрос другой — организовать раздельный сбор и обеспечить его — это разные вещи. Мы сейчас пилотно реализуем такую практику в нескольких дворах по сбору видов мусора, имеющих коммерческую ценность. Уже сегодня его можно продавать напрямую тем, кто занимается переработкой, минуя регоператора», — пояснил Олег Ненилин.

Он отметил, что в публичной плоскости позиция «Хартии» по раздельному сбору мусора не очень понятна. Есть мнение, что существующий конкурс на определение регоператора не подразумевал раздельного сбора мусора.

«Нам для себя бы понять — они будут этим заниматься или нет, потому что сейчас контейнеры все стоят однотипные, зеленые. Говорят, что какие-то оранжевые появятся, но о полноценном раздельном сборе мусора речь пока не идет», — сказал он.

Олег Ненилин подчеркнул, что не ставил задачу выдать какую-то конкретную схему финансирования, софинансирования или материального стимулирования жителей. Пока это просто идея, такая практика принята во всех странах, где ведется раздельный сбор мусора. А ее воплощением должны заняться департамент ЖКХ и тарифов правительства Ярославской области совместно с региональным оператором. Тем более что люди готовы заниматься раздельным сбором мусора на придомовых территориях.

Комиссия предложение депутата поддержала.