Павлово, Нижегородская область, 12 сентября, 2018, 14:39 — ИА Регнум. АО «Павловский молочный завод» — производитель молочной продукции из Нижегородской области — опроверг свою связь с ООО «Торговый дом «Павловское молоко», чьего банкротства добивалась ФНС, но производство по делу было прекращено в связи с уплатой задолженности. У ООО юридический адрес, указанный в иске, совпадает с адресом нахождения производства АО — Нижегородская область, г. Павлово, улица Трудовая, 78.

Совпадение адресов

«АО «Павловский молочный завод» не имеет в своем составе никаких других юридических лиц, является самостоятельным юридическим лицом, имеющим обособленное имущество и отвечающим по своим обязательствам», — пишет в письме, адресованном ИА REGNUM, гендиректор АО «Павловский молочный завод» Юлия Сергеенкова.

Напомним, Арбитражный суд Нижегородской области 10 сентября 2018 года прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Торговый дом «Павловское молоко» по иску ФНС России. Сумма претензий составляла свыше 32,132 млн рублей.

Единственным участником торгового дома, созданного в декабре 2008 года, является Юлия Верзилова (с осени 2016 года), генеральный директор ООО с апреля 2017 года — Вячеслав Кудряшов.

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