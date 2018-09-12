Владивосток, 12 сентября, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Между главами России, Японии и Китая существует договоренность о полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке японский премьер-министр Синдзо Абэ. Об этом сообщает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Roscongress.org Синдзо Абэ, Си Цзиньпин и Владимир Путин

В ходе пленарного заседания ВЭФ глава японского правительства предложил говорить с Северной Кореей «на равных» с целью добиться полной денуклеаризации региона. Абэ подчеркнул, что его мнение на этот счет находится в согласии с мнением президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил намерение идти к заключению мирного договора с РФ вместе с российским президентом Владимиром Путиным.

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