Москва, 12 сентября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Внесенный в Госдуму депутатом Сергеем Ивановым (ЛДПР) Дуэльный кодекс упорядочивает основные причины вызова на дуэль и порядок ее проведения, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Цитата из х/ф «Дуэль». Реж. Довер Кошашвили. 2010. США Дуэлянт

Прописывается, что дуэль может и должна происходить только между равными.

Основной принцип и назначение дуэли — решить недоразумение между отдельными государственными или муниципальными служащими между собою, не прибегая к посторонней помощи.

Указывается, что дуэль служит способом отмщения за нанесенное оскорбление и не может быть заменена, но вместе с тем и не может заменять органы судебного правосудия, служащие для восстановления или защиты нарушенного права.

Прописывается, что «оскорбление может быть нанесено только равным равному», при этом указывается, что «лицо, не относящееся к категории государственных или муниципальных служащих, может только нарушить их право, но не оскорбить его».

Иванов настаивает на том, что «дуэль как отмщение за нанесенное оскорбление возможна и допустима только между лицами, относящимся к категории государственных или муниципальных служащих». В противном случае дуэль недопустима и является аномалией, вторгаясь в область судебной компетенции.

Предлагается прописать, что при вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком.

Если государственный или муниципальный служащий все-таки пожелает драться, то он имеет на это право не иначе, как с «формального письменного разрешения непосредственного руководителя», рассматривающего, достоин ли противник оказываемой ему чести.

Между гражданами дуэль возможна, но является аномалией, не отвечая своему назначению, следует из документа.

В видеообращении в ответ на утверждения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о нарушениях в ведомстве глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в «отбивную».