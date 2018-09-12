Вашингтон, 12 сентября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Решение Дональда Трампа подписать указ о новых санкциях против России было предсказуемым, раскручивание санкционной истерии усугубляет конфликт между странами, а итог будет зависеть от того, преуспели ли американцы в переформатировании русских или они «подавятся нами», отметил в среду, 12 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя информацию о предстоящем подписании Трампом указа о введении новых санкций за вмешательство в еще не состоявшиеся выборы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мир в тисках санкций

Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что президент США намерен подписать новый указ 12 сентября. Предусмотрено введение санкций «против иностранных физических лиц и компаний» за «попытку вмешательства» в выборы в Конгресс, которые пройдут 6 ноября.

Объявленное подписание Дональдом Трампом указа о введении дополнительных санкций против иностранных компаний или граждан, которые вмешиваются в выборы в США, было абсолютно предсказуемым. Даже если бы президент США не хотел раскручивать эту истерию, он бы вынужден был это сделать накануне предстоящих у них выборов под усиливающимся давлением Конгресса.

Трамп, однако, как мне это видится, сам вошёл во вкус. Он понимает, что сегодня востребовано американским истеблишментом и избирателями (долгая кампания по поиску внешнего врага дала свои результаты), он работает и на своих сторонников, участвующих в выборах, и на свой собственный имидж.

Предсказуемо было и то, что «главной» по вмешательству будет объявлена наша страна. Аргументы будут слабые или их вообще не будет, это неважно (кто, например, прислушивается на Западе к доводам разума в так называемом «деле Скрипалей?), но «виноватой» будет объявлена Россия. «Нас опять накажут!» — сокрушается в этой связи известная часть российской прессы.

«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!» — говорил волк ягнёнку в известной басне. Но Россия не ягнёнок, её в тёмный лес не уволочёшь. Просто с подписанием этого указа наши страны ещё глубже увязнут в противостоянии, конфликте, потерях.

Потери для нас от американских ограничительных мер ощутимые, но и для них они есть. Разница в том, что история нас к потерям приучила, они — органичная её часть, потому что в силу мало понятных для западного обывателя причин русский и близкие им коренные народы России на первое место в шкале ценностей ставят свою независимость, своё достоинство.

Американцы к потерям не приучены. Поэтому и в России после 1991 года они сделали ставку на формирование через своих агентов влияния новых поколений не борцов и созидателей, а продавцов и потребителей.

Американские потери от очередного витка давления на нашу страну надо увеличивать, это само собой разумеется. И всё-таки то, как будут развиваться события этой осенью и зимой, будет зависеть от этого во вторую очередь. А в первую — от того, насколько они преуспели в переформатировании россиян.

Надеюсь, что не преуспели — и что Россией они подавятся.