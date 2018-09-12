Москва, 12 сентября, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») напомнил, что дуэль по нынешнему закону — покушение на убийство, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Цитата из х/ф «Евгений Онегин». Реж. Роман Тихомиров. 1958. СССР Дуэлянт

«Дуэли были запрещены ещё императором, как известно. Сейчас — это покушение на убийство, если не убили, или убийство, если убили», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), напомнив, что вопрос урегулирован в Уголовном кодексе.

Дуэльный кодекс внес в Госдуму депутат Сергей Иванов.

В видеообращении в ответ на утверждения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о нарушениях в ведомстве глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в «отбивную».