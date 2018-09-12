Ростов, Ярославская область, 12 сентября, 2018, 14:22 — ИА Регнум. В Ростове Великом Ярославской области прошел 5 гастрономический фестиваль фестиваль «Лукова Ярмонка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в туристическом комплексе «Ростовский», на базе которого проходил фестиваль.

НОТ «Золотое Кольцо» Фестиваль «Лукова Ярмонка»

Одним из главных событий фестиваля стало приготовление луковой похлебки в 300-литровом котле. К луковой похлёбке подавались румяные гренки, прижаренные на костре и приправленные сыром. Экзотический для России суп вызвал ажиотаж у жителей Ростова и гостей фестиваля.

140 литров чая с душистыми травами и сладкими осенними яблоками было выпито на празднике из настоящего русского 80-ти литрового самовара на углях.

«Считается, что именно такой чай принято пить по осени, после сбора урожая и окончания Успенского поста, поэтому на фестивале такой травяной сбор очень символичен», — рассказала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина. Филимонова.

Немецкие повара, приехавшие на фестиваль, при помощи русских коллег приготовили свинину на вертеле по традиционному фестивальному рецепту лукового праздника города Веймар.

«В течение 7 часов проходило кулинарное таинство по приготовлению свинины на вертеле, это вызвало большой интерес у гостей фестиваля и организаторами было принято решение внести в ежегодную программу это угощение», — сказали организаторы фестиваля в Ростове.

На фестивале проходил конкурс и за самую длинную косу из лука. Длина косы-победительницы составила 3 метра 40 сантиметров, приз получила Мария Кудряшова. Гости фестиваль «Лукова Ярмонка» также съели 314 порций швейцарского сырного супа, за основу которого был взят рецепт традиционного сырного супа из города Грюйер.