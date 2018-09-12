Москва, 12 сентября, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Дуэльный кодекс России внес в Госдуму депутат Сергей Иванов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Илья Репин. Дуэль Онегина и Ленского. 1899

«В связи с чем — вы прекрасно знаете, тем более что это не первый случай, чтобы все упорядочить», — сказал Иванов. «Сам кодекс очень большой, я просто-напросто предлагаю установить правила», — добавил он.

Документ внесен в Госдуму в связи с резонансным вызовом на дуэль главой Росгвардии Виктором Золотовым оппозиционера Алексея Навального.

Ранее ФБК заявила, что продукты для нужд Росгвардии закупаются по завышенным ценам. Кроме того, подчеркивается, что цены на продукты выросли после того, как в конце 2017 года эксклюзивное право на поставки получил мясокомбинат «Дружба народов». В видеообращении в ответ на утверждения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о нарушениях в ведомстве глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в «отбивную».