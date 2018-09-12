Симферополь, 12 сентября, 2018, 14:15 — ИА Регнум. В Белогорском районе Крыма открылись два новых детских сада. Их строили полтора года на средства федерального бюджета, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Оба здания обошлись в полмиллиарда рублей. Детсад «Сказка», расположенный в райцентре, сможет принять 300 малышей. Сад в поселке Зуя — 170. Правда, к этому учреждению местным властям придется еще проложить асфальтовую дорогу — сейчас она там грунтовая. Все помещения оснащены современной техникой. Здесь есть электронные доски, игровые центры. Рядом с садиками есть площадки с качелями.

«Это, мне кажется, лучший садик, мы еще такого не видели, — сказала жительница поселка Зуя Лариса Новокрещенова. — Группы все оборудованы полностью для детей».

«Детские горочки эти — у нас так во дворах не везде есть, а в детском саду — это замечательно, — сказала жительница поселка Зуя Наталья Пономаренко. — Так мы в город возили их на таких качелях, машинках покачаться. А так у нас в детском саду это. Дети довольны, они не хотят уходить домой».

Власти Крыма обещают ввести в эксплуатацию в этом году еще десять детских садов. Сейчас в республике идет ремонт и реконструкция почти сотни дошкольных учреждений.