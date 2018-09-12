Москва, 12 сентября, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Предложение Владимира Путина заключить мирный договор между Россией и Японией до конца года выглядит сенсацией, однако оно, прежде всего, отражает состояние двусторонних отношений, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Парламентарий также уточнил значение слов президента — «без всяких предварительных условий».

«Это означает — перестать привязывать устранение исторического анахронизма — отсутствие формального мира между крупнейшими державами АТР — к территориальному спору между ними», — написал Косачев в соцсети.

Сенатор считает главным, чтобы «политические спекулянты с обеих сторон не похоронили этот уникальный шанс, почву для которого очень бережно создавали оба лидера все последние годы».

"В 1956 году такой шанс был упущен именно из-за японской позиции «все или ничего». Сегодня наш диалог имеет качественно иной характер, а потому есть основания рассчитывать на развязки и в этом, доселе считавшемся безнадежным, вопросе», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года без предварительных условий.