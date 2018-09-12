Киев, 12 сентября, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Две украинские области выполнили ремонт дорог более чем на 90%, заявил глава государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, сообщает 12 сентября УНИАН.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

По его словам, Закарпатская область выполнила работы по ремонту автодорог на 97%, Кировоградская — на 92%. Запорожская. Волынская, Сумская, Донецкая и Тернопольская области выполнили работы на 85%. Хуже всего с ремонтом дорог обстоит ситуация в Николаевской области (17%), Житомирской и Киевской областях (по 24%).

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, несмотря на выделенные из бюджета средства, дороги в стране по-прежнему остаются в плохом качестве.