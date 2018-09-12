Лондон, 12 сентября, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Вратарь лондонского «Тоттенхэма» и сборной Франции по футболу Уго Льорис лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Об этом 12 сентября сообщает Sky Sports.

Кирилл Венедиктов Уго Льорис

По итогам расследования французского голкипера лишили водительских прав на срок 20 месяцев, а также оштрафовали на £50 тыс.

Отметим, что Льорис был пойман за вождением в состоянии алкогольного опьянения 24 августа. Судебное заседание в отношении вратаря прошло 11 сентября.

Напомним, Льорис является капитаном «Тоттенхэма». В составе лондонского клуба он выступает с 2012 года. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году и вице-чемпионом Европы в 2016 году.