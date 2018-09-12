Ереван, 12 сентября, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Власти Армении договариваются с Россией о возможности получения нового военного кредита в $100 млн, заявил 12 сентября журналистам министр обороны этой страны Давид Тоноян.

Youtube.com канал idep Давид Тоноян

«Заключение нового военного кредита — это процесс, который будет осуществлен», — сказал Тоноян.

Вместе с этим он заявил, что не имеет права называть вооружения, которые Ереван намерен приобрести на эти деньги.

Тоноян пояснил, что закупка самолетов не входит в эту сумму.

«Мы считаем очень важным приобретение военной авиации. Это приоритет», — сказал министр обороны Армении.

На вопрос о том, сколько самолётов планируется закупить, Тоноян ответил: «Много».

Начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян ранее заявлял, что Армения работает над приобретением российских истребителей Су-30СМ.

После переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным 8 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Москва договорились, что поставки российских вооружений будут планомерно продолжаться. На уточняющий вопрос он ответил, что поставки будут продолжаться в кредит.

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