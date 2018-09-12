Калуга, 12 сентября, 2018, 13:50 — ИА Регнум. В Калуге при попытке ограбить ювелирный магазин был задержан 46-летний житель соседней Тулы. Как сообщили 12 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, более суток подозреваемый осматривал город, выбирая магазин, в котором намеревался совершить грабеж.

Kaluga.spravka-region.ru В ювелирном магазине.

Наметив место преступления, подозреваемый стал готовиться к ограблению: он несколько раз заходил в один и тот же магазин, консультировался по поводу качества и стоимости золотимых изделий. При очередного посещении магазина он попросил показать ему золотые цепочки якобы в подарок. Воспользовавшись тем, что продавец отвлекся, подозреваемый схватил две упаковки с ювелирными изделиями общей стоимостью более полумиллиона рублей и быстро покинул магазину.

Грабитель пытался скрыться в дворовых территориях, прилегающих к центру города, но его догнали продавец ювелирного магазина и местный житель, которые доставили подозреваемого в отдел полиции. В ходе разбирательства стало известно, что, скрываясь от погони, он потерял часть украденного. Украшения вернули в магазин нашедшие их жители.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 161 УК РФ «Покушение на грабеж, совершенный в крупном размере». Согласно действующему законодательству, жителю Тулы может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Ведется следствие.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Парижа совершил ограбление ювелирного магазина на сумму €4 млн. Инцидент произошел вечером 10 января 2018 года. Драгоценности похищены из ювелирного магазина, расположенного в холле отеля Ritz. Преступники разбили витрины топорами и, вынув украшения, скрылись. Полиции удалось задержать троих сообщников.