Новосибирск, 12 сентября, 2018, 13:36 — ИА Регнум. В правительстве Новосибирской области сегодня, 12 сентября, наградили юных представителей рабочих профессий, выигравших 22 медали VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Победителям и призёрам вручены благодарственные письма губернатора области. В торжественном мероприятии участвовали представители правительства региона, эксперты, наставники финалистов, руководители, педагогические работники профессиональных образовательных и общеобразовательных организаций региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области В правительстве Новосибирской области наградили победителей чемпионата Worldskills Russia

Участников финала Worldskills Russia-2018 поздравил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Сергей Нелюбов.

Как сказал Нелюбов, перед регионом стоят серьёзные технологические задачи, обозначены новые вызовы и ориентиры. И здесь большая роль лежит на системе образования, в том числе и на подготовке высококвалифицированных кадров.

«Успешное участие в финале WorldSkills — результат ответственного и напряжённого труда, в основе этого лежит системная работа подготовки кадров, проводимая в Новосибирской области. Вы достойно представили наш регион на Всероссийских соревнованиях, подтвердив свой высокий профессиональный уровень. От имени главы региона Андрея Травникова поздравляю вас с успешным выступлением, желаю удачи и новых достижений», — сказал он, обращаясь к участникам встречи.

Новосибирскую область на чемпионате представляли 25 конкурсантов и 23 эксперта. Среди представителей из 85 субъектов России регион занял шестое место. Новосибирские студенты и школьники заняли первые места в соревнованиях по таким компетенциям профессий, как «Укладка напольных покрытий» (Илья Никитин, Новосибирский строительно-монтажный колледж), «Технологии моды» (Таисия Зырянова, Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса), «Лабораторный химический анализ» (Екатерина Мошкина, Новосибирский химико-технологический колледж им Д.И. Менделеева).

Три новосибирца вошли в состав сборной России, которая будет участвовать в соревнованиях EuroSkills — 2018 в конце сентября. Это Анна Кронцева (Новосибирский колледж парикмахерского искусства, компетенция «Парикмахерское искусство»), Егор Свалов (Новосибирский строительно-монтажный колледж, компетенция «Электромонтаж») и Сергей Чухно (Новосибирский строительно-монтажный колледж, компетенция «Укладка напольных покрытий»).

Финал VI Национального чемпионата WorldSkills Russia — 2018 проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Всего участниками стали более 850 конкурсантов из 85 субъектов страны, которые принимали участие в соревнованиях по 62 компетенциям.

Напомним, что в 2013 году Новосибирская область вступила в движение WorldSkills Russia. Первый региональный чемпионат прошёл в 2014 году. Движение «Молодые профессионалы» в стране развивается по поручению президента России Владимира Путина.

Соревнования проводятся для повышения престижа рабочих профессий, привлечения молодежи в производственные секторы экономики, сферу услуг, совершенствования образовательных программ с учетом российских и международных требований к профессиональным компетенциям.