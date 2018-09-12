Рыбинск, Ярославская область, 12 сентября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов правительства Ярославской области утвердил тариф для проезда на троллейбусе в Рыбинске в 18 рублей 85 копеек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор АО «Рыбинскэлектротранс» Владимир Матросов.

Rtu76.ru Троллейбусы в Рыбинске

Сейчас проезд стоит 18 рублей, эта стоимость была установлена в 2016 году. Предприятие подало заявление в контролирующий орган о повышении тарифа до 20 рублей. Но правление департамента не утвердило это предложение, согласовав экономически обоснованный тариф на уровне 18 рублей 85 копеек.

«Мы все же пытаемся привести свой тариф к тому уровню, на который он уже давно вышел, — это 20 рублей, но региональный департамент регулирования тарифов не соглашается с нами и доказывает, что у нас тариф должен быть 18 рублей 85 копеек. Как они себе представляют на практике расчет пассажира с кондуктором — я не знаю. Создается впечатление, что люди в департаменте, которые принимают такое решение, вообще не понимают, что за этим последует, и живут он где-то на Луне», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «Рыбинскэлектротранс» Владимир Матросов.

При этом в соседнем Ярославле экономически обоснованный тариф на проезд в троллейбусе составляет около 27 рублей, тариф для населения — 23 рубля.

Такое впечатление что на Ярославле на троллейбусах вместо шести, как у нас, стоят десять колес. Люди далеки от реальной жизни», — говорит Владимир Матросов.

Когда произойдет повышение — пока непонятно. Как пояснил Владимир Матросов, в прошлый четверг состоялось заседание правления департамента, который принял решение о тарифе в 18,85. Теперь в течение 10 дней должен быть подготовлен протокол. Далее последует принятие решения о введении тарифа.