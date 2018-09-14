Москва, 14 сентября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Торговля стала продолжением войны в современном мире, если развить утверждение Клаузфица, считавшего войну продолжением политики. И энергетический фронт этого нового торгового противостояния — один из важнейших. О том, по каким правилам ведется эта война и чем обеспечены успехи современной России, пишет автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Gazprom.ru Строительство газопровода

Либерализация современного Запада как несет в себе как массу проблем, так и предоставляет многие возможности. Борьба за экологию и безопасность энергетики, развернувшаяся в Европе, открывает перед Россией перспективы, о которых в старый, «угольный период» невозможно было даже помыслить. Судьба распорядилась так, что самые большие запасы экологически чистого и энергетически выгодного топлива — природного газа — находятся на территории России и Ирана, делящих первое и второе места в мировом рейтинге запасов. Поэтому именно газовый рынок, как самый перспективный для замещения экологически сомнительной угольной и нефтяной энергетики, а также ставшей всемирной страшилкой атомной, и становится основной зоной «боевых действий» энергетических войн.

Но все попытки загнать страны-поставщики природного газа в удобные потребителю рамки пока что ни к чему не приводят, и альтернативы в ближайшее десятилетие не предвидится. При этом сосредоточенность Запада на противостоянии Ирану позволяет России шире маневрировать своими немалыми мощностями. А ведь помимо европейского направления перед российскими газовиками стоит задача расширения сотрудничества с юго-восточным регионом. Как же обстоят дела в целом?

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