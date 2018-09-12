Ереван, 12 сентября, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Вопрос внутриполитической ситуации Армении будет досрочно обсужден на Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер парламента Армении, представитель бывшей правящей Республиканской партии Армении Арпине Ованнисян.

facebook.com/arpine.hovhannisyan.14 Арпине Ованнисян

«Вчера на заседании комиссии ПАСЕ по политическим и демократическим вопросам была обсуждена внутриполитическая ситуация и последние развития в Армении, в частности, репрессии против свободы слова, беспрецедентное использование и распространение риторики ненависти, многочисленные уголовные дела в отношении второго президента Армении, бывших должностных лиц и членов их семей и возможные конституционные изменения, как гарантия правления премьер-министра, давления на судебную и законодательную власть», — написала Ованнисян.

По её словам, она представила в ПАСЕ факты, видеоматериалы, публикации.

«Обсуждено содержание записи телефонного разговора между директором СНБ и главой Специальной следственной службы. Комиссия по итогам обсуждения вопроса приняла решение направить письмо мониторинговой комиссии, предложив провести мониторинг, касающийся обеспечения в Армении верховенства права, независимости законодательной и судебной властей, а также политических преследований», — написала вице-спикер.