Рим, 12 сентября, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Ряд итальянских СМИ в среду, 12 сентября, весьма своеобразно «перевели» слова Владимира Путина об «отравителях» Скрипалей. В их версии президент России фактически подтверждает, что «Петров и Боширов» совершили это преступление.

Иван Шилов ИА REGNUM Итальянские СМИ

Как сообщалось ранее, Путин рассказал, что граждане, подозреваемые Великобританией в отравлении Скрипалей, найдены, это «гражданские лица», которые не совершали «ничего особенно криминального». Путин призвал упомянутых граждан обратиться в СМИ и разъяснить ситуацию.

Заголовок La Stampa гласит: «Путин: Мы знаем, кто отравил Скрипалей». Подзаголовок указывает, что «русский президент предложил ответственным (в отравлении, — прим. ИА REGNUM ) сдаться» (другой вариант перевода — «представиться», то есть выйти к СМИ). Тезис о том, что «Петров и Боширов» не совершали «ничего особенно криминального», в тексте отсутствует.

Схожим образом выглядит и заголовок Il Sole 24 Ore: «Путин указал на отравителей бывшего русского шпиона в Великобритании, это двое гражданских лиц». По версии издания, Путин, «первый подозреваемый европейскими бюрократами» в отравлении, «объявил, что те, кто отравил Скрипалей, определены». Тезис об отсутствии «криминального» вновь изъят.