Краснодар, 12 сентября, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Склад на территории торгового комплекса горит в городе Краснодаре. Сообщение о пожаре, по данным пресс-службы МЧС, поступило 12 сентября в 11:27.

Http://23.mchs.gov.ru/ В Краснодаре загорелся склад

Склад загорелся на улице Уральской. Первое пожарное подразделение прибыло к месту ЧП уже через четыре минуты после вызова, в 11:31. Площадь пожара составляет 600 кв. м.

По предварительным данным, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Сейчас на ликвидации пожара работают 84 человека.