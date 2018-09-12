Смоленск, 12 сентября, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Новый молочный цех сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Смоленский производитель» открылся вблизи деревни Кощино Смоленского района Смоленской области. 11 сентября с работой цеха ознакомился губернатор Алексей Островский, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области.

Пресс-служба администрации Смоленской области В Смоленской области открылся новый молочный цех

Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив (СПСК) «Смоленский производитель» был создан в 2013 году. На данный момент он объединяет 12 хозяйств, в их числе три личных подсобных и четыре крестьянских (фермерских). Причем именно молочное скотоводство сегодня в Смоленской области является наиболее доходной отраслью в АПК — на его долю приходится 30% выручки от реализации продукции. Со своей стороны, власти поддерживают производителей молока: на их долю приходится около 20% бюджетных средств, выделяемых в рамках областной программы развития сельского хозяйства.

Гендиректор ОАО «Смоленское» по племенной работе Николай Шумейко, который руководит проектом по созданию цеха, рассказал, что «Смоленский производитель» начинал свою работу с собственной круглосуточной сети по реализации молока и молочных продуктов в Смоленске, включающей 17 автоматизированных комплексов — молокоматов. СПСК сегодня работает с муниципальными дошкольными учреждениями областного центра, кондитерским цехом «Амулет», цехом по производству мороженого «ЮМО», осуществляет поставку продукции в региональные учреждения здравоохранения. Также кооператив заключил договор со Смолоблпотребсоюзом и получил возможность представлять свою продукцию в магазинах сети РАЙПО. В 2017 году «Смоленский производитель» вошел в число победителей программы грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, благодаря чему был реализован первый масштабный проект по развитию сельскохозяйственной кооперации в сфере молочного животноводства. Общий объем инвестиций превысил 55 млн рублейболее 50% вложений — средства господдержки.

«Алексей Владимирович, наш проект по развитию сельхозкооперации и созданию этого молочного цеха был успешно реализован во многом именно благодаря поддержке со стороны администрации региона и вашему личному участию и содействию», — поблагодарил руководитель проекта за помощь губернатора. В перспективе цель кооператива выйти на объем переработки 30 тонн молока в сутки.

Под молочный цех было реконструировано здание тракторной мастерской, принадлежавшее обанкротившемуся МУПу. Сегодня молочный цех производительностью 10 тонн в сутки уже работает — пока здесь выпускается ежесуточно 8 тонн сырого молока в смену. Выход на полную проектную мощность запланирован на 2021 год.

Пресс-служба администрации Смоленской области Продукция появится на прилавках магазинов под региональным брендом «Смолпродукт»

На предприятии производится около 10 наименований натуральной молочной продукции (молоко, сливки, а также сметана, кефир и ряженка разной степени жирности и др.), которая скоро будет представлена смолянам под брендом «Свежко». Глава региона попробовал продукцию и высоко оценил ее качество: «Шикарная ряженка, и кефир тоже отличный!».

«Я рад, что вы приняли решение выходить на кооперацию и пришли к пониманию, что нужно потенциально увеличивать мощности, объемы, не ограничиваясь производимыми на данный момент 8, а в ближайшей перспективе и 10 тоннами», — отметил глава региона.

Губернатор также поручил начальнику департамента инвестиционного развития проинформировать представителя ОАО «Смоленское» о возможностях работы под региональным торговым брендом «Смолпродукт» и о преференциях, которые он дает: например, поставка товаров в федеральные торговые сети. Николай Шумейко сообщил, что соответствующие переговоры уже ведутся.

Отметим, что сегодня торговая марка «Смолпродукт» уже объединяет более 30 смоленских производителей и свыше 250 наименований продукции. Планируется, что до конца года на прилавках «Перекрестка», «Пятерочки» и «Карусели» в Смоленской области появится большая часть товарных категорий продукции, объединенных под единым региональным брендом «Смолпродукт».